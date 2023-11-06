الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة الفحص والتحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

اعترف المتهمين في تحقيقات النيابة بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية لشراء تلك المضبوطات.

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وتبين من التحقيقات، أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن".

وكان تم ضبط سائق وعاملان بحوزتهم 10 أعمدة إنارة منها 3 سليم والباقي مقطع لأجزاء ومجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبا وسور حديدى بطول 5 متر وعربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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