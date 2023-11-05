الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كنت خايف من مراتي.. القصة الحقيقة لمنشور سرقة بالإكراه على فيسبوك في الاسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

منشور على “فيسبوك” انتشر بسرعة البرق على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بكل منصاته في محافظة الإسكندرية، المنشور الذي تضمن إدعاء ربة منزل أنها أثناء تواجدها بصحبة زوجها، قام ملثمين بسرقتهما بالإكراه والاستيلاء على كل متعلقاتهم أثناء استقلالهم ميكروباص من موقف محرم بك بالمحافظة.

المنشور سبب حالة من البلبلة الغير مبررة، وقام العديد من المواطنين بمشاركته بدون تحري الدقة حول ما تم نشره أو تداوله،لمجرد قيام هذه السيده بنشره تم تداول المنشور بشدة.

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أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية، قامت برصد ههذه المنشور على الفور، وحرصت أجهزة الأمن على التوصل للتفاصيل الكاملة لهذا البوست الذي انتشر بشدة وتوضيح الحقيقة كاملة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قبل ضباط مباحث الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت التحريات إلى أن السيدة التي نشرت البوست مقيمة في أول المنتزه.

على الفور تم استدعاءها وحين تم مواجهتها أمام رجال البحث الجنائي، أقرت أن زوجها أبلغها بنشر هذه البوست بذات الطريقة، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية ونجحت في ضبطه.

أجهزة الأمن قامت بفحص السجل الجنائي الخاص بالزوج، وتبين أنه هارب من تنفيذ أحكام بالحبس في 8 قضايا وبمواجهة المتهم أدلى تفصيليا بملابسات نشر هذا المنشور.

أقر المتهم أنه استعار هاتف زوجته واستقل "الميكروباص" وحال قيامه بسداد الأجرة ترك الهاتف على الكرسى "سهوًا"جواره بينه وبين أحد مستقلى  الميكروباص "مجهول"،ثم إكتشف عدم وجود الهاتف، وخشية عدم تصديق زوجته له وظنها بقيامه ببيعه إختلق الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد رجال الأمن مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول وضبطه،وتبين أنه (حداد "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة “بأسلوب المغافلة”.

منشور على الفيسبوك التواصل الاجتماعي محافظة الاسكندرية ربة منزل قام ملثمين بسرقتهما بالإكراه

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