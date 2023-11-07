CNN: تراجع عالمى عن دعم إسرائيل فى حرب غزة ومطالب بوقف الانتهاكات

أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن العالم انقلب ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الإسرائيليين، رغم الدعم الذي حظيت به دول الاحتلال في بداية العدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأثار تراجع دعم العديد من الدول لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة تساؤلات الإسرائيليين، حسب "CNN"، فمن جهته قال الإسرائيلي يوآف بيليد إنه بدأ يتساءل عما إذا كان العالم قد أصيب بالجنون، مشككا أيضا في الاهتمام العالمي بالمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وتابع يوآف بيليد: "كنت أعتبر نفسي جزءا من الليبراليين المتطرفين، مهما كانوا يسمون أنفسهم، لكن عندما أرى مظاهرات تحمل هتافات مؤيدة لحماس وأشياء من هذا القبيل، أشك في أن العالم يفهم حقيقة ما يجري".

أسباب تراجع دعم إسرائيل فى حرب غزة

وقالت "CNN" إن زعماء العالم يواصلون تكثيف الضغوط على إسرائيل بشأن العدد المتزايد من الشهداء المدنيين نتيجة قصف غزة، كذلك تتجمع حشود ضخمة في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدن مثل لندن وواشنطن العاصمة وبرلين وباريس وعمان، الأمر الذي أصاب الإسرائيليين بالإحباط بسبب ما يعتبرونه "معاملة غير متساوية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 1400 شخص قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" وتم احتجاز حوالي 240 شخصًا، ويعتقد أنهم محتجزون لدى حماس وفصائل أخرى في غزة، وتم إطلاق سراح أربع نساء أمريكيين وإسرائيليين.

فيما زعمت سيغال يتسحاق، وهي معلمة إسرائيلية في مدرسة دينية للبنات في تصريحات لشبكة CNN، أن العالم لا يفهم حقيقة ما يجري، رافضة الدعوات الدولية لوقف الحرب وقصف غزة.

وتابعت: "أعتقد أن أي دولة في العالم تجد نفسها في وضعنا ستفعل على الأرجح الكثير ولن يقول أحد أي شيء، لكن لأننا يهود فلا يحق لنا أن نعيش في بلد بسلام".

وقالت الشبكة الأمريكية إن هناك أيضًا الكثير من حالات الغضب والإحباط داخل إسرائيل، ويستهدف معظمها بشكل مباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بيني زفايج، أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية المتقاعد، لشبكة CNN، إنه يأتي إلى الميدان للاحتجاج ضد نتنياهو منذ اليوم الأول للحرب، مشيرا إلى أنه يحمل لافتة تصور نتنياهو وأعضاء آخرين في حكومته داخل السجن.

ومثل كثيرين في إسرائيل، يلقي زفايج بعض اللوم في هجوم حماس على نتنياهو. وقال: "كان ينبغي علينا القضاء على حماس منذ وقت طويل، لكن بدلا من ذلك بدأ نتنياهو في السماح بدخول الأموال إليهم".

وأكدت الشبكة الأمريكية أن عائلات المحتجزين في غزة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للقيام بكل ما في وسعها لإعادة الرهائن، مؤكدين أنه لا ينبغي أن يكون هذ الهدف الثاني للحرب بل يجب أن يكون الهدف الأول والثاني والثالث هو إعادة الرهائن.