"أطباء بلا حدود": إخلاء المستشفيات في غزة حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية

علق الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، على إعلان وزارة الصحة الفلسطينية لارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 10165 شهيدًا، مع نحو 27 ألف إصابة بينها حالات حرجة.

وقال مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي سيئ للغاية ربما هو الأسوأ الذي يشهده العالم على مدار سنوات عديدة في مختلف أنواع الصراعات، مشيرًا أنه لم يرى العالم هذا النوع من الشدة والاستمرارية بهذه الدرجة من العنف.

وأشار إلى أن إخلاء المستشفيات في قطاع غزة هو حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية ومهمة لا يمكن تنفيذها، ويجب السماح بإدخال كوادر طبية وصحية إلى قطاع غزة وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لتقديم الخدمة اللازمة.

خطر لسكان غزة بمختلف أنواع الأمراض والحالات الطبية حتى دون تعرضهم للقصف المباشر

وتابع، أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة غير مقبولة وتفوق الوصف، وهناك أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة هم كذلك في خطر بمختلف أنواع الأمراض والحالات الطبية، حتى بدون تعرضهم لقصف المباشر"، مطالبًا بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات.