"القسام" تدمر 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الثلاثاء، عن تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ في غزة.

وكشفت كتائب القسام، في بيان لها، عن تدمير 27 آلية إسرائيلية خلال يومين فقط ضمن الاشتباكات مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل داخل قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ من جنين بعد نصف ساعة من الاقتحام.

يأتي هذا فيما سقط 20 شهيدًا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في خان يونس اليوم.

الأونروا: مقتل 5 من موظفينا فى غارات إسرائيلية

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، أن 5 من موظفيها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 88، مشيرة إلى أن 25 آخرين من موظفيها أصيبوا منذ بدء العدوان.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى موظفاتها أصيبت بجروح خطيرة؛ نتيجة قصف أصاب منزلها، وأسفر عن مقتل زوجها وأطفالها الثلاثة.

ونوهت الوكالة بأن العدد المؤكد لمنشآتها المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي يبلغ 48، موضحة أنه تم تهجير حوالي 1.5 مليون شخص في قطاع غزة، ويعيش ما يقرب من نصفهم (717 ألفًا) في 149 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات غزة الـ5، بما في ذلك الشمال.

وأبرز مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي يطالب فيها بإنهاء التدمير الحالي لقطاع غزة، والذي تحول بالفعل إلى مقبرة للأطفال في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ نشوب الصراع الدامي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.