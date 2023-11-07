لاعبو المقاولون يستغلون توقف دورى نايل فى أداء مناسك العمرة (صور)

استغل لاعبو فريق المقاولون العرب، فترة توقف مسابقة دوري نايل الحالية، في أداء مناسك العمرة.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمواجهتي سيراليون وجيبوتي، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم (2026) في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع فترة توقف دوري نايل الحالية، تقام مباريات النادي الأهلي المؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا، غدا الأربعاء في الجولة الثانية، والجونة السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يعود لاعبي المقاولون العرب، لاستئناف مرانهم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بقرار من شوقي غريب المدير الفني.

ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة فاركو في الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، المقرر له يوم 30 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاولون العرب، قد تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

ويحتل المقاولون العرب، المركز الأخير بجدول ترتيب دوري نايل برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و4 هزائم، بينما يظل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، بدوري نايل هذا الموسم.

مناسك العمرة

مناسك العمرة