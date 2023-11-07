إليك قائمة وجبات لذيذة لإنقاص وزنك.. من الفطار للعشاء

يرغب العديد من الأشخاص في اتباع نظام غذائي يعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة ولكن في آن واحد نظام يحمل مجموعة من البروتينات والألياف والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفي آن واحد تحافظ على مستوى الطاقة.

لذا وفقًا لموقع “hindustantimes” إليك قائمة وجبات لذيذة لإنقاص وزنك.

اليوم 1

الإفطار: يعتبر الشوفان المغطى بالفواكه الطازجة ورش المكسرات خيارًا مثاليًا.

الغداء: اختر سلطة مختلطة ملونة محملة بمجموعة متنوعة من الخضروات ومصدر البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج المشوي أو التوفو.

مساء: كوب من الشاي الأخضر.

العشاء: يجب أن يتكون من جزء صغير من الأرز البني، والخضروات المطبوخة على البخار، وطبق جانبي من غني بالبروتين (الكاري العدس).

اليوم الثاني

الإفطار: ابدأ يومك بتناول عجة الخضار والجبن، التي تمدك بالبروتين والمواد المغذية الأساسية.

الغداء: في الغداء، استمتع بسلطة الكينوا والحمص مع صلصة الخل الخفيفة.

المساء: لتناول وجبة خفيفة في المساء، تذوق وعاء من سلطة الفواكه.

العشاء: أنهي يومك بتناول وجبة من السمك المشوي أو الخضار المقلية اللذيذة على العشاء.

تأخير البروتين إلى العشاء

يوم 3

الإفطار: ابدأ يومك بتناول الزبادي اليوناني المغطى بالعسل وحفنة من التوت.

الغداء: لتناول طعام الغداء، استمتع بلفائف الخضار مع الحمص، والتي توفر مزيجًا من الألياف والدهون الصحية

المساء: في المساء، تناول وجبة خفيفة من طبق من الفواكه الطازجة.

العشاء: يمكن أن يشتمل عشاءك على جزء من اللحم البقري قليل الدهن أو ريزوتو الفطر اللذيذ.

اليوم الرابع

الإفطار: قم بتغذية جسمك بعصير الإفطار المصنوع من السبانخ والموز وحليب اللوز، مما يوفر مزيجًا من الفيتامينات والمعادن.

الغداء: قد يشمل وجبة دسمة من حساء العدس مع خبز الحبوب الكاملة.

العشاء: اختر البطاطا الحلوة المخبوزة مع البروكلي المطهو ​​على البخار وسلطة خضراء على العشاء، حيث تقدم مزيجًا جيدًا من الكربوهيدرات المعقدة والألياف.

يوم 5

الإفطار: استمتع بوجبة إفطار غنية بالبروتين مكونة من البيض المخفوق مع السبانخ والطماطم لتشعر بالشبع والرضا.

الغداء: لتناول طعام الغداء، اختر وعاء الكينوا والفاصوليا السوداء، وهو ليس لذيذًا فحسب، بل مليئًا أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية.

المساء: في المساء، تناول وجبة خفيفة من شرائح الخيار والجزر.

العشاء: لتناول العشاء، استمتع بحصة من الدجاج المشوي

الاهتمام بالألياف والفيتامينات

اليوم السادس

الإفطار: ابدأ يومك بطبق من الموزلي مغطى بالزبادي قليل الدسم والفواكه الطازجة، مما يوفر لك الألياف والبروتين والفيتامينات.

الغداء: تذوق طبقًا شهيًا من حساء المينسترون مع لفائف الحبوب الكاملة.

العشاء: قد يشمل العشاء حصة من الجمبري المشوي أو الكاري النباتي مع الأرز البني، مما يضمن حصولك على مزيج جيد من البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

اليوم السابع

الإفطار: اختتم الأسبوع بوجبة إفطار لذيذة مكونة من فطائر الحبوب الكاملة المغطاة بالزبادي اليوناني وعسل.

الغداء: لتناول طعام الغداء، استمتع بسلطة خضار مشكلة مع التوفو المشوي وصلصة خفيفة.

المساء: في المساء، تناول وجبة خفيفة من حفنة من المكسرات المختلطة لتعزيز الطاقة الإضافية.

العشاء: لتناول العشاء، اختر جزءًا من سمك السلمون المشوي مع الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف.

الحد من استهلاك السكر

لابد من الحد من استهلاك المشروبات السكرية، لأنها يمكن أن تساهم في زيادة السعرات الحرارية غير الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، حاول دمج بعض الأنشطة البدنية الخفيفة في روتينك، مثل المشي السريع أو جلسة يوغا مريحة، للحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي لديك ومعنوياتك عالية.