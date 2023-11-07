الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة فتاة برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال القدس

إصابة فتاة برصاص
إصابة فتاة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أفادت “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، عن إصابة فتاة برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة جديدة عن عدد الشهداء، أوضحت فيها ارتقاء 163 شهيدا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية، فيما صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بالضفة الغربية، موضحة أن الإصابة جاءت بعد مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي إصابة فتاة برصاص الاحتلال القدس

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