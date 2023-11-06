الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاحتلال يواصل استهداف مستشفى القدس.. والمؤسسات تندد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتعمد قوات الاحتلال منذ بداية أحداث القصف في قطاع غزة بفلسطين ، قصف مستشفى القدس، عدة مرات ، باستهداف أماكن ومناطق محيطة بها، مما أدى إلى تضرر المبنى بشكل كبير، ونددت جميع المؤسسات الدولية بقيام الاحتلال بقصف المستشفى التي تضم جرحى وشهداء ونازحين عمدًا.

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة مُسعف خلال قصـف مدخل مبنى مستشفى القدس فى غزة

 

الهلال الأحمر

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محيط مستشفى القدس في غزة يتعرض  لهجمات شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي استهدافه له قبل أكثر من أسبوع.

وأضافت الجمعية، أن محيط مستشفى القدس شهد قصفا مدفعيا وجويا عنيفا من جميع الاتجاهات، الأمر الذي أدى إلى إصابات بين النازحين داخل المستشفى بعضها خطير، فضلا عن أضرار جسيمة في قسم العناية المركزة في المستشفى والدورين الثالث والرابع فيه.

كما أدى القصف إلى أضرار جسيمة في 4 مركبات تابعة للجمعية وخروج 2 منها من الخدمة، بالإضافة إلى أضرار في خطوط وشبكة المياه في المستشفى الذي ضاعف من معاناة النازحين والطواقم والمرضى".

وأوضحت الجمعية أن القصف الاسرائيلي لمحيط المستشفى بات شبه متواصل على مدار الساعة ليلا ونهارا، وفي كل مرة يقترب أكثر فأكثر من مبنى المستشفى، مما يهدد بإمكانية استهداف المباشر للمستشفى في الساعات المقبلة.

وزارة الصحة الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عن استشهاد 175 من الكوادر الطبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة حتى الآن، إضافة إلى استهداف 110 مؤسسة صحية، لافتًا إلى أن الاحتلال يعمد على استهداف سيارات الإسعاف مما يمنع القطاع الصحي من نقل الجرحى إلى الحدود المصرية للمرور عبر معبر رفح.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان له،  جميع الأطراف المعنية بضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات على رأسها الوقود، مكذبًا رواية الاحتلال الإسرائيلي عن فتح ممرات آمنة لعبور السكان والمساعدات.

الصليب الأحمر الدولي

ندد الصليب الأحمر الدولي ، بما  تتعرض له المؤسسات والقوائم الطبية في غزة ،و عبّر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، عن قلقه من خطورة الوضع بمحيط مستشفى القدس بقطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع .

وقال تشاباجين في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع هناك بعدما كثّف جيش الاحتلال غارات الجوية والقصف المدفعي على محيط مستشفى القدس بغزة.

قوات الاحتلال طاع غزة الهلال الأحمر المؤسسات الدولية الجيش الإسرائيلي

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