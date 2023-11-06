سلامة داود: الأزهر أكد مرارا أن القدس والمسجد الأقصى حق ثابت للمسلمين

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أنه يجب على المؤسسات الإفتائية دعم القضية الفلسطينية لأنها قضية عادلة، مشيرًا إلى أن المتتبع للتاريخ الإنساني يدرك منذ كان يتميز به الأزهر في العمل على تبصير الناس بهذه القضية.

وأضاف داوود خلال كلمته في فعاليات ملتقى الأزهر "دور وهيئات ومؤسسات الفتوى في دعم القضية الفلسطينية"، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر أكد مرارا أن القدس والمسجد الأقصى حق ثابت للمسلمين، وجاءت مواقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب امتدادا لنصرة القضية الفلسطينية من قبل علماء الأزهر الراحلين.

وأشار إلى أن البعض تحدث خلال الفترة الماضية عن نبؤات وأساطير بأنه يجب قتل العرب و إبادتهم كأنهم دود أو ثعابين، مؤكدًا أن هذه النبوءات لا تختلف عن فتاوى داعش، الهدف منها هدم الأوطان.

هدف الأوطان

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن هذه نبؤات وأساطير زائفة الهدف منها هدف الأوطان، ويجب التصدي لها بكل حسم، مشددًا على أن الاحتلال إلى زوال، والقدس باقية وسيعود الأقصى للمسلمين.



وأكد أن القضية الفلسطينية متجددة، والشرائع السماوية اتفقت على حفظ الكليات الخمس، والدولة المصرية لا تألو جهدا في نصرة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يجب على المؤسسات الإفتائية نشر الوعي الصحيح حول القضية الفلسطينية، وبيان الحقائق عنها ووضع الأمور في نصابها الصحيح.



وقال رئيس جامعة الأزهر:"أدعو العالم العربي والإسلامي إلى التوحد، والتصدي للأعداء، مقدما خالص العزاء للشهداء في فلسطين"، مؤكدًا أن فلسطين سترجع قريبا إلينا وعاصمتها القدس الشريف.