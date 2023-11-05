مصدر بالأزهر يكشف حقيقة قصف إسرائيل مبنى تابعًا له فى غزة

أكد مصدر مسئول بالأزهر أن المبنى الذي قصف اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر"، لا يتبع جامعة الأزهر في مصر في أي شيء.

وأضاف المصدر أن الاسم فقط هو ما يجمعنا بهم ولكن ليست لها أي تبعية إدارية أو تعليمية للجامعة المصرية.

يأتي ذلك في أعقاب التداول الواسع للأنباء نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأنه قد تم قصف جامعة الأزهر بجنوبي قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ظن رواد تلك المواقع خطأ بأنها تابعة للجامعة المصرية.