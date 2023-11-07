الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض حدة "الشبورة" في ساعات الصباح

الشبورة
الشبورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية التي تظهر بكثافة في ساعات الصباح، ستقل بشكل تدريجي بدءًا من يوم الجمعة القادم.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى"، إلى أن الشبورة المائية تكون متواجدة في وقت الفجر حتى الثامنة صباحا، وتتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، لافتًا إلى أن الشبورة المائية ستظل متواجدة بكثافة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 - 19
الإسكندرية 28 - 19
الإسماعيلية 31 - 19
الغردقة 34 -24
أسوان 37 - 23
سوهاج 34 - 19
المنيا 32 -17

عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

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