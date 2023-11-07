الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أماكن تكون الشبورة المائية وسقوط الأمطار اليوم

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والسائقين العابرين على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق صباح الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم غدا الأربعاء، حيث تشهد ذروتها من الساعة 4:00 فجرا وحتى الساعة 8:00 صباحا لذا وجب على مرتادي تلك الطرق توخي الحذر أثناء القيادة حتى لا يعرض نفسه للخطر بسبب انعدام الرؤية.

 

أماكن الشبورة المائية

وكشفت الأرصاد حالة الطقس خلال اليومين القادمين حيث يكون طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيـف في أول الليـل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

مناطق سقوط الأمطار اليوم 

كما تشهد بعض المناطق في مدينتي حلايب وشلاتين سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة كما يتوقع أيضا أن تسقط الأمطار يوم الخميس في تلك المناطق وقد تمتد إلى أقصى جنوب الصعيد لتشهد زخات خفيفة ورعدية على فترات متقطعة.

 

أما عن طقس يوم الخميس فسيشهد انخفاضات في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والطرق العابرة بالقرب منها.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 30 الصغرى 19 الإسكندرية: العظمى 28 الصغرى 19 العاصمة الادارية الجديدة: العظمى 30 والصغرى 20

 شرم الشيخ: العظمى 35 الصغرى 24 طابا: العظمى 30 الصغرى 22

 الطور: العظمى 29 والصغرى 23 

سانت كاترين: العظمى 26 والصغرى 14 رفح: العظمى 26 والصغرى 18 

بنها: العظمى 30 والصغرى 20 

وادي النطرون: العظمى 31 الصغرى 19 كفر الشيخ: العظمى 29 الصغرى 20 الأقصر: العظمى 37 الصغرى 21

 أسوان: العظمى 37 الصغرى 23.

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