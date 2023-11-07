الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال نوفمبر.. خريطة قوافل حياة كريمة الطبية المجانية بالبحر الأحمر

وكيل صحة البحر الاحمر
وكيل صحة البحر الاحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والمقرر لها أن تجوب مدن وقرى البحر الأحمر خلال نوفمبر الجاري، والتى من المقرر لها أن تنطلق غدا الأربعاء من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب، حتى يوم الخميس المقبل. 

وتجري القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة  والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، بالكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وإجراء الأشعة مجانًا.

تفاصيل المناطق التي تجري فيها فعاليات القوافل

وتنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من قرية الأمل برأس غارب، بعد الانتهاء من الكشف الطبى هناك يوم الخميس المقبل إلى قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وتستغرق فيها يومين الجمعة والسبت المقبلين 10 و11 نوفمبر، ومنها إلى المستعمرة بنفس المدينة أيضًا لمدة يومين.

ثم تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل، ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين، ثم بعد ذلك قريتى رأس حدربة مرسى حميرة بالشلاتين، ثم العودة إلى الشمال حيث مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس 23 و24 نوفمبر الجارى.

الكشف على 1437 مواطنا بالبحر الأحمر 

وكشف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل الطبية التابعة للمبادرة أجرت خلال 16 يومًا الكشف وصرف العلاج لعدد 1437 حالة، مؤكدًا أن تم إجراء تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة.

 وأوضح أن التخصصات التي تشملها المبادرة هي (جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان - الأطفال، لافتًا إلى أنه يتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر).

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