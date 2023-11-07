اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": الإسرائيليون يحبون الحياة ولهذا السبب لا يصعدون الجبال

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه بعد انسحابهم في 67 تحركوا سيرًا 38 وكانوا يسيرون داخل الجبل لأن الإسرائيليين لديهم جبن فظيع ولايصعدون الجبال لأنهم يحبون الحياة أما نحن فنحب الموت لأنه به الحياة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الأشخاص وكان يدعى أبو عادل، استضافهم وكان عددهم 13 جنديًا وكان منزله يتكون من غرفتين فجلسوا في غرفة واحدة، وخلال الليل غادروا المنزل واشتروا بعض المستلزمات وأثناء عودتهم وجدوا أن هناك أوامر بنسف تحويلة العريش لأن العدو كان داخل عليهم.

وتابع، أنهم عادوا لمنزل أبو عادل، وأخبروه أنهم يريدون المغادرة وأرسل معهم دليل طريق حتى وصلوا لبئر مياه أطلقوا عليه اسم أبوعادل ومنه أخذوا طريقهم لمصر.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.