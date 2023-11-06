الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": حرب 67 كانت قاسية ويكشف تفاصيل انضمامه للواء 11

اللواء محمد طلبة
اللواء محمد طلبة

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب 67 كانت قاسية، ولكن الله كان يعده لها منذ عام 56، حيث شارك في فريق الكشافة وكان يقود "عجلة"، لتوزيع بعض الأكياس على نقاط الدفاع المدني وكانت البداية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه انضم لمدرسة التوفيقية الثانوية وتخرج  منها والتحق بالكلية الحربية، وظل بها عام ونصف.

وأكد أن الحرب تحصد أجيال فالحرب تأخذ أفضل ما فينا وأفضل قادة وتخرج في 29 فبراير 64 وفي السنة الأولى كان في وحدة مدفعية بمصر، وفي شهر ديسمبر تم نقله للعريش في الكيلو 38 قرب الشيخ زويد، وانضم للواء 11 مشاة، مؤكدًا أن الرائد محمود حسن قائد الكتيبة كان له فضل كبير عليه.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حرب 67 كانت قاسية انضم للواء 11 مشاة الكلية الحربية اللواء محمد طلبة الحرب

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