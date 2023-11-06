محمد فكرى لـ"الشاهد": موشيه ديان قال عن حرب أكتوبر معركة ثقيلة بأيامها ودمائها

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنهم كانوا يتلقون المهمات يوم 8 أكتوبر وكان اللواء الثاني مهمته الوصول لجبل المر، وقبلها كانوا على مسافة من 4 إلى 5 كيلو شرق القناة، مؤكدًا أن كل المهمات تم تحقيقها.

وأضاف “فكري”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تدمير عدد كبير من الدبابات والطائرات الإسرائيلية وكان الطيارين يقفزون ببارشوت من الطائرات وكنا نسلمهم للقيادة كأسرى.

وأكد أن يوم 8 أكتوبر إسرائيل قالت إنقذونا ويوم 9 أكتوبر بدأ الإمداد الأمريكي يأتيهم وبدأ الجسر الأمريكي يدخل العريش وينزل دبابات ورغم كل ذلك حققنا مهامنا رغم الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وتابع، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال: "انهزمنا وسنضطر ننسحب لخطوط العمق وننظم الدفاعات"، ولكنهم غطوا على كلامه، مؤكدًا أن موشيه ديان قال إن "المعركة ثقيلة بايامها ودمائها"، فقد كانوا في موقف صعب وخسائرهم شديدة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.