العميد محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد"رد فعل الجنود عند إخبارهم بساعة الصفر بأكتوبر

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن يوم 6 أكتوبر كانت الذخيرة جاهزة ويوجد تعبئة عامة والجميع اتخذ موقفه، وفي تمام الساعة العاشرة ونصف تسلم مظروف من عمليات اللواء الثاني فيه ساعة الصفر للحرب.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت أول مرة يعرف بموعد العبور فجمع الجنود وكان مبتسمًا وقال لهم: "لقد جاء اليوم الذي كنا ننتظره وربنا هاينصرنا الحرب اليوم الساعة 2.20".

وأكد أن الفرحة عمت الجنود والذين كانوا يحملون كافة المؤهلات العليا والمتوسطة، ومن يجند كان لا يخرج ويظل في التجنيد 3 و4 سنوات، والجميع رفع السلاح للأعلى مكبرين، مشيرًا إلى أنهم بدأوا يتحركوا للعبور وأخذ مكانهم والساعة 2 القوات الجوية قامت بضربتها وكانت على مستوى منخفض من الرأس وكان الإحساس لا يوصف من الفرحة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.