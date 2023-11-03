الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى الرفاعى لـ"الشاهد": رائحة دماء والدى كانت كالمسك وجثمانه لم يتحلل حتى اليوم

ليلى الرفاعي
ليلى الرفاعي

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن زملاء والدها بالفرقة 39 قتال، أخبروها أنهم وضعوا جثمان والدها على سيارة جيب وذهبوا به للمستشفى في الإسماعيلية.

 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليهود جن جنونهم وشددوا الضرب بالطائرات والقذائف، وكان يصوبون على كاوتش السيارة، حتى وصلوا للمستشفى، مشيرة إلى أنهم طلبوا من الطبيب أن ينقذه بأي ثمن، لأنهم لم يستوعبوا أنه توفي.

 

وتابعت، أن أعضاء الفرقة قال في كتابه، عن وفاة والدها: "غسلنا الأرض بدموعنا من الإسماعيلية حتى وصلنا مصر ولم نصدق أنه استشهد"، مؤكدة أن والدتها أخبرتها أن والدها دفن بعد يومين من استشهاده وكان جسده ينزف دم من الصندوق حتى دفن، وابن خالة والدها أخبرها أن رائحة المسك ملئت الأرض حتى أنه كان ينزل على الأرض ويشمها، حتى قالوا له "انت اتجننت".

 

وأشارت إلى أنه بعد 20 عامًا من استشهاد والدها، قام أحد أفراد العائلة بفتح مقبرته لدفن أحد الأشخاص بها فأخبره أنه يوجد شجرة خضراء نبتت على جثمان والدها، وأكدوا لها أن جثمانه لم يتحلل وظل كما هو حتى اليوم.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ليلي إبراهيم الرفاعي استشهاده رائحة المسك استشهاد والدها جثمانه لم يتحلل تفاصيل برنامج الشاهد

مواد متعلقة

حلمى زكى لـ"الشاهد": نفذنا عملية عبور للقناة يوم 26 أبريل 1970 لاستهداف دورية

حلمى زكى لـ"الشاهد": السادات اتخذ قرار الحرب وما قام به معجزة

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة الخداع فى حرب أكتوبر

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدميرهم دورية إسرائيلية بمثابة صيد ثمين لهم

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. توقف مولد الكهرباء الأساسى فى مستشفى الشفاء لنقص الوقود

عاجل.. النواب الأمريكى يمرر مشروع قانون لتقديم مساعدات بـ14.3 مليار دولار لإسرائيل

عاجل.. السيسي يرفض طلب الحكومة بتحريك سعر السولار ويكتفى بالبنزين

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المنطقة الشرقية فى نابلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى