ليلى الرفاعى لـ"الشاهد": رائحة دماء والدى كانت كالمسك وجثمانه لم يتحلل حتى اليوم

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن زملاء والدها بالفرقة 39 قتال، أخبروها أنهم وضعوا جثمان والدها على سيارة جيب وذهبوا به للمستشفى في الإسماعيلية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليهود جن جنونهم وشددوا الضرب بالطائرات والقذائف، وكان يصوبون على كاوتش السيارة، حتى وصلوا للمستشفى، مشيرة إلى أنهم طلبوا من الطبيب أن ينقذه بأي ثمن، لأنهم لم يستوعبوا أنه توفي.

وتابعت، أن أعضاء الفرقة قال في كتابه، عن وفاة والدها: "غسلنا الأرض بدموعنا من الإسماعيلية حتى وصلنا مصر ولم نصدق أنه استشهد"، مؤكدة أن والدتها أخبرتها أن والدها دفن بعد يومين من استشهاده وكان جسده ينزف دم من الصندوق حتى دفن، وابن خالة والدها أخبرها أن رائحة المسك ملئت الأرض حتى أنه كان ينزل على الأرض ويشمها، حتى قالوا له "انت اتجننت".

وأشارت إلى أنه بعد 20 عامًا من استشهاد والدها، قام أحد أفراد العائلة بفتح مقبرته لدفن أحد الأشخاص بها فأخبره أنه يوجد شجرة خضراء نبتت على جثمان والدها، وأكدوا لها أن جثمانه لم يتحلل وظل كما هو حتى اليوم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.