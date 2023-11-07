الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل فعاليات يوم السلامة السنوى 2023 للشركة الفرعونية للبترول (صور)

الشركة الفرعونية
الشركة الفرعونية للبترول

عقدت الشركة الفرعونية للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بموقع الشركة في بورسعيد، فعاليات يوم السلامة السنوي لعام 2023، وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول. 

الشركة الفرعونية للبترول

جاء ذلك برئاسة السيد المهندس حسام زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبحضور السيد المهندس أحمد الكومي، المدير العام والعضو المنتدب، جرت هذه الفعاليات بمشاركة جميع قيادات الشركة.

كما تم وضع خطة دقيقة لضمان تنفيذ جميع إشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع الشركة المختلفة بهدف الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل حوادث العمل.

السلامة والصحة المهنية.. رؤية "طارق الملا" لتطوير صناعة البترول

وأثناء هذا الحدث، تحدث السيد المهندس حسام زكي للعاملين بالشركة عن أهداف الشركة الفرعونية في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين. 

وأكد رئيس الشركة على أن هذه الأهداف تشغل مكانة عليا في أولويات الشركة، إلى جانب ذلك، تم التركيز على تحسين الإجراءات والعمل بأمان في جميع محطات الشركة.

حسام زكي أكد أيضًا على ضرورة التركيز على وضع المخاطر وظروف التشغيل وتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة في الشركة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للشركة الفرعونية للبترول هو العمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل.

بالإضافة إلى ذلك، شجع حسام زكي جميع العاملين على اتخاذ المبادرة في مجال السلامة وإيقاف أي أعمال غير آمنة، وحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي إخطار كامنة قد تؤدي إلى أضرار.

السلامة والصحة المهنية

وشهد اليوم السنوي للسلامة أيضًا عروضًا وجلسات توعية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وفي النهاية، تم توزيع جوائز تقديرية على أفضل المشاركات في برنامج مدخلات السلامة، مما يؤكد على التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وتطلعها للحفاظ على مكانتها الريادية بين شركات قطاع البترول.

كلمة وزير البترول 

وبدأت الفعاليات بعرض كلمة مسجلة لوزير البترول والثروة المعدنية، بحضور قيادات الشركة والعاملين، بالإضافة إلى عمال المقاولين، وتميز هذا الجزء من الحدث بكلمات وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز السلامة والصحة المهنية في صناعة البترول وتحفيز الالتزام بها.

واستمرت الفعاليات بجلسات توعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تقديم محاضرة بعنوان "القيادة الدفاعية" بحضور قيادات الشركة والعاملين. 

وقام المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإلقاء محاضرة هامة بهدف زيادة الوعي وتعزيز معايير الأمان والسلامة والصحة المهنية كثقافة جذورية تسهم في حياة العاملين يوميًا، وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من عمل الشركة.

جولة تفقدية لمواقع العمل

تبع ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل، حيث تم التفاعل مع العاملين والحوار المفتوح معهم، وقد أبدت قيادات الشركة امتنانها لالتزام الموظفين بإجراءات تصاريح العمل والالتزام بتنفيذها بشكل كامل، تم أيضًا إجراء تجربة ناجحة لفحص جاهزية بعض معدات الإطفاء في الموقع.

الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول
الشركة الفرعونية للبترول وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات يوم السلامة السنوي الفرعونية للبترول المهندس طارق الملا وزير البترول السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

لليوم الثانى.. إغلاق الطريقين "الصحراوى والدولى" من 4 فجرًا حتى وضوح الرؤية بالإسكندرية

تفاصيل فعاليات يوم السلامة السنوى 2023 للشركة الفرعونية للبترول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر