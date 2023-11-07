تفاصيل فعاليات يوم السلامة السنوى 2023 للشركة الفرعونية للبترول (صور)

عقدت الشركة الفرعونية للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بموقع الشركة في بورسعيد، فعاليات يوم السلامة السنوي لعام 2023، وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول.

الشركة الفرعونية للبترول

جاء ذلك برئاسة السيد المهندس حسام زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبحضور السيد المهندس أحمد الكومي، المدير العام والعضو المنتدب، جرت هذه الفعاليات بمشاركة جميع قيادات الشركة.

كما تم وضع خطة دقيقة لضمان تنفيذ جميع إشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع الشركة المختلفة بهدف الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل حوادث العمل.

وأثناء هذا الحدث، تحدث السيد المهندس حسام زكي للعاملين بالشركة عن أهداف الشركة الفرعونية في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وأكد رئيس الشركة على أن هذه الأهداف تشغل مكانة عليا في أولويات الشركة، إلى جانب ذلك، تم التركيز على تحسين الإجراءات والعمل بأمان في جميع محطات الشركة.

حسام زكي أكد أيضًا على ضرورة التركيز على وضع المخاطر وظروف التشغيل وتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة في الشركة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للشركة الفرعونية للبترول هو العمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل.

بالإضافة إلى ذلك، شجع حسام زكي جميع العاملين على اتخاذ المبادرة في مجال السلامة وإيقاف أي أعمال غير آمنة، وحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي إخطار كامنة قد تؤدي إلى أضرار.

السلامة والصحة المهنية

وشهد اليوم السنوي للسلامة أيضًا عروضًا وجلسات توعية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وفي النهاية، تم توزيع جوائز تقديرية على أفضل المشاركات في برنامج مدخلات السلامة، مما يؤكد على التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وتطلعها للحفاظ على مكانتها الريادية بين شركات قطاع البترول.

كلمة وزير البترول

وبدأت الفعاليات بعرض كلمة مسجلة لوزير البترول والثروة المعدنية، بحضور قيادات الشركة والعاملين، بالإضافة إلى عمال المقاولين، وتميز هذا الجزء من الحدث بكلمات وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز السلامة والصحة المهنية في صناعة البترول وتحفيز الالتزام بها.

واستمرت الفعاليات بجلسات توعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تقديم محاضرة بعنوان "القيادة الدفاعية" بحضور قيادات الشركة والعاملين.

وقام المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإلقاء محاضرة هامة بهدف زيادة الوعي وتعزيز معايير الأمان والسلامة والصحة المهنية كثقافة جذورية تسهم في حياة العاملين يوميًا، وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من عمل الشركة.

جولة تفقدية لمواقع العمل

تبع ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل، حيث تم التفاعل مع العاملين والحوار المفتوح معهم، وقد أبدت قيادات الشركة امتنانها لالتزام الموظفين بإجراءات تصاريح العمل والالتزام بتنفيذها بشكل كامل، تم أيضًا إجراء تجربة ناجحة لفحص جاهزية بعض معدات الإطفاء في الموقع.