رئيس "بدر الدين للبترول" يطلق فعاليات أسبوع السلامة لعام 2023

أعلن المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول، إحدى شركات قطاع البترول، إطلاق فعاليات أسبوع السلامة السنوي لعام 2023، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول بحتمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف أرجاء قطاع البترول.

أقيم الاحتفال في موقع الأبيض التابع للشركة، وتم عرض كلمة ورسالة المهندس طارق وزير البترول من خلال الفيديو المسجل الخاص بالمناسبة.

وفي هذا الإطار حرص المهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة، قبل نهاية الفعاليات على إلقاء كلمة للعاملين أكد خلالها ضرورة إرساء معايير السلامة المهنية كثقافة ونهج في حياة العاملين اليومية مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة في جميع المراحل المُتبعة أثناء القيام بأية أعمال داخل مواقع العمل. كما تم تكريم عدد من العاملين لتفاعلهم الإيجابي أثناء زيارات السلامة الميدانية بمواقع العمل.