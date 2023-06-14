الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الفرعونية للبترول" تنتهى من المرحلة الثانية لمشروع الاستفادة من استرجاع غاز الشعلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نجاح الشركة الفرعونية للبترول فى تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات الهندسية والفنية على نظام الشعلة وعلى ضاغط الغاز الترددى لتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، وزيادة السعة الإنتاجية واسترجاع الغازات المتضمنة غازات وحدة تثبيت المتكثفات الغنية بمشتقات الغاز بتكلفة حوالى 200 ألف دولار للاستفادة من 360 مليون قدم مكعب من الغاز سنوياً وهو ما يعادل 2.2 مليون دولار سنوياً كان يتم حرقها فى الشعلة، وينتج عنها انبعاثات كربونية.

تجدر الإشارة إلى أنه فى المرحلة الأولى تم تركيب ضاغط الغاز الترددى الذى كان يهدف إلى استرجاع مليار قدم مكعب من الغاز سنوياً، وبذلك تكون قيمة مجموع الغازات المسترجعة من المرحلتين 6.7 مليون دولار سنوياً.

وأوضح المهندس حسام ذكى رئيس الشركة، أن ذلك يأتي تحقيقاً لتوجيهات وسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية والحرص على تنفيذ توصيات قمة المناخ COP 27، والتي انعقدت فى شرم الشيخ العام الماضى، وتمثل إحدي القمم الفارقة فى تبنى مشاركة كافة الأطراف.

وأضاف أن ذلك يتماشى أيضاً مع التزام الشركة الحاصلة على شهادة ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقةISO 50001 .

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