المتحدث الرسمي باسم اليونيسيف لـ"القاهرة الإخبارية": أطفال غزة يعيشون في جحيم

قال جيمس الدر، المتحدث الرسمي باسم اليونيسيف، إن الموقف الراهن بشأن الأطفال في غزة أمر مرعب للغاية، فهو بالنسبة لهم جحيم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اليونيسيف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لابد من وقف العدوان الإسرائيلي، والذي يستهدف الأطفال والحفاظ على أرواحهم.

وأشار جيمس الدر، المتحدث الرسمي باسم اليونيسيف، أنه لابد من التدخل لوقف قصف المدارس والمستشفيات، واليونيسيف لديها دور محددة، فنحن ليس مؤسسة سياسية.

ونوه المتحدث الرسمي باسم اليونيسيف، أن الأمم المتحدة لها الحق في وقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.