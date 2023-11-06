البيت الأبيض: المساعدات لغزة مستمرة ولكنها غير كافية حتى الآن

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لبيان البيت الأبيض، أن المحادثات بشأن الهدنة التكتيكية لوقف القتال في قطاع غزة لا تزال في بدايتها.

وأشار البيت الأبيض، في البيان، إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من أجل البحث عن الآلية التي يمكن أن تساعد في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستستمر ولكنها غير كافية حتى الآن بالنسبة لاحتياجات الشعب الفلسطيني سواء أدوية أو أغذية.