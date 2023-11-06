الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: استئناف عمليات الإجلاء من معبر رفح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

أفادت وكالة رويترز الأمريكية، نقلًا عن مصادرها، بأن هناك العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم طبيًا عبروا معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم.

وأكدت الوكالة أن عمليات الإجلاء استؤنفت اليوم بعد تعليقها لمدة يومين، بعد إصابة سيارة إسعاف في غارة إسرائيلية في غزة يوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 15 شخصًا قُتلوا وأصيب 60 آخرون بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية قافلة من سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى، وقال الجيش الإسرائيلي دون تقديم أدلة إن السيارة كانت تقل نشطاء من حماس.

وذكرت الوكالة أن حوالي 80 مواطنًا مزدوج الجنسية و17 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا غادروا معبر رفح بحلول وقت مبكر من مساء اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها رافقت قافلة مؤلفة من 4 سيارات إسعاف تحمل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى حدود رفح اليوم الإثنين.

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