رئيس وزراء إيرلندا: غير نادم على وصف تصرفات إسرائيل فى غزة بأنها "الأقرب للانتقام"

قال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، الاثنين، إنه غير نادم على وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "أمر أقرب إلى الانتقام".

أضاف رئيس الوزراء الأيرلندي، في حديثه للصحفيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي: "أعتقد بقوة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، وأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك مرة أخرى".

وتابع: ما أراه يتكشف في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس، كما يبدو أنه يشبه شيئًا أكثر اقترابًا من الانتقام، وأن هذا ليس المكان الذي يجب أن نكون فيه، ولا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستضمن بها إسرائيل الحرية المستقبلية والأمن المستقبلي.

العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

ويوم الإثنين، سُئل فارادكار عما إذا كان يعتقد أن التعليق قد أعاق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب خروج المواطنين الأيرلنديين من غزة، وأجاب بأنه لا يعتقد ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وعندما سئل عما إذا كان نادما على استخدام كلمة الانتقام، أجاب: "لا، لا". وأضاف فيما بعد:

عندما نتخذ أنا وتانيستي [ميشيل مارتن] المواقف التي نتخذها، فإننا نفعل ذلك لأننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح.

في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالمدنيين، المدنيون الإسرائيليون الذين ماتوا وجرحوا، وكذلك الفلسطينيون الذين يعانون الآن من وضع صعب للغاية، لقد اتخذنا دائمًا وجهة نظر منذ اليوم الأول مفادها أننا ندين هجوم حماس بشكل لا لبس فيه، وليس هناك أي عذر له على الإطلاق، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أن تفعل ذلك بطريقة متناسبة ومتوافقة مع القانون الإنساني.

تتصاعد الأحداث المشتعلة في قطاع غزة والهجمات البرية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف مدني .