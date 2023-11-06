الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: أوسوريو يقترب من العودة لتدريب منتخب المكسيك

أوسوريو
أوسوريو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من العودة لتدريب منتخب المكسيك.

وأعلن أمس الزمالك إقالة صاحب الـ 62 عامًا من تدريب الفريق، عقب ساعات من الخسارة على يد زد في الدوري.

أوسوريو كان تولى تدريب الزمالك في أبريل 2023 وقادهم في 25 لقاء فاز في 13 وتعادل 6 وخسر في 6.

وقالت صحيفة “elfutbolero” المكسيكية، أن أوسوريو مرشح بقوة للعودة لتدريب منتخب المكسيك بدلًا من المدرب المحلي جايمي لوزانو.

وكان أوسوريو تولى تدريب المكسيك من عام 2015 لـ 2018، لكنه لم يحقق أي بطولات في هذه الفترة.

وكيل أوسوريو: كان هناك اتجاه لرحيل المدرب عقب مباراة زد

وقال حبشي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لرحيل أوسوريو عقب مباراة زد".

وأضاف: "أوسوريو لم يتلق أي عروض من مصر، كانت هناك عروض سابقة من المكسيك وسنرى ماذا سيحدذ في الفترة المقبلة".

وواصل حديثه: "قرار أوسوريو بشأن الثلاثي المُعاقب من الزمالك عقب واقعة مغادرة المعسكر كان الاستبعاد من مباراة زد فقط".

واستكمل تصريحاته: "أوسوريو له مستحقات 3 أشهر، والشرط الجزائي شهرين، وحتى الآن لم نتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن تسوية الأمور المالية".

وأتم تصريحاته: "أما فيما يتعلق بإمكانية تفاوض الزمالك مع كريستيان جروس، فهو حاليًا لن يتواجد في مصر لأسباب شخصية، ولن يكون خيارًا بالنسبة للزمالك".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أسند مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

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