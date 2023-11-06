"باهظ الثمن وخارج النفق وورد البنات".. 3 معارض فنية بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ثلاثة معارض فنية بمركز الجزيرة للفنون، ابتداءً من الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير وحتى 18 من الشهر نفسه.

باهظ الثمن وورد البنات بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح قانوش، معرض الفنانة صفاء عطية "باهظ الثمن" بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

في الوقت نفسه، يفتتح وليد قانوش معرض الفنانة سيدة خليل "ورد البنات" بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون،وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلي الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

خارج النفق بمركز الجزيرة للفنون.. 18 نوفمبر

كما يفتتح أيضا معرض الفنان خالد زكي "خارج النفق" بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون، في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

ويحتل مركز الجزيرة للفنون بمكوناته المختلفة قصر الأمير “عمر وإبراهيم” سابقًا مكانة هامة بما يقدمه من خدمات للساحة الفنية من معارض ومهرجانات وفعاليات دولية ومحلية، وقد تم افتتاحه فى فبراير 1999م.

وبعد تطوير وتحديث المبنى، تم توزيع المسطحات فى الطابقين الأول والثانى والدور تحت الأرضى (البدروم) وفقًا للاغراض الوظيفية لمكونات المركز وطراز العمارة الداخلية للمبنى.