الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: تصريحات نتنياهو الأخيرة لها دلالات محلية ودولية واضحة

نتنياهو
نتنياهو

قال محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن رهانات الحكومة الإسرائيلية الحالية هي رهانات مرتبطة بفكرة التصعيد الخاص بالتطرف والعنف، وذلك لأن هذا التطرف واحد من أهم التحديات الذي تضعه الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب الفلسطيني حتى يتحقق كافة أهدافها التي تسعى لها هذه الكيانات المتطرفة.

خطط الكيان الصهيوني 

وأكد محمد عبد العظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتقية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة لها الكثير من الدلالات سواء على النطاق المحلي أو الدولي، حيث يسعى نتنياهو إلى كسب تعاطف المجتمع الإسرائيلي المحلي ومحاولة الحصول على المزيد من الأصوات المؤيدة له، بينما فيما يتعلق بالمستوى الدولي فإن هذه التصريحات تؤكد أن هناك رشادة لدى الدول الغربية في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تؤكد إسرائيل أن النووي الذي تمتلكه سوف يتم استخدامه في أعمال السلم فقط.

وأضاف في حديثه، أن هذه التصريحات تريد تهدئة الدول العربية في عدم مناشدة مجلس الأمن بالأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الصهيوني ومن المخطط أن يتم استخدامها في الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

معاناة الشعب الفلسطيني 

وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل بوحشية شديدة مع الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ووطنه وعرضه، حيث استغلت القوات الإسرائيلية حادث 7 أكتوبر من أجل تنفيذ مخططاتهم الشيطانية بحق الشعب الفلسطيني.

استاذ علاقات دولية محمد عبد العظيم الشيمي اكسترا نيوز معاناة الشعب الفلسطيني

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