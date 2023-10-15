أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى يسعى مع الطرف الأمريكى لنشر السلام

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن التوقف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، واجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو طبيعة الزيارة بحد ذاتها، كونها تحمل مدلول رغبة الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الموقف في الشرق الأوسط، خاصة في ظل احتدام الأزمة داخل قطاع غزة.



وأضاف "الشيمي" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري هو دور أصيل في حل كل القضايا والأزمات، وأن التعاطي الأمريكي مع معظم الأزمات في الشرق الأوسط يعتمد على عدد من الشركاء الاستراتيجيين لفكرة المواقف الخاصة بهم، وأيضًا قدرتهم على حل هذه الأزمات.



وأوضح أن الموقف المصري ثابت بصفة مستمرة بشأن دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته التي يدافع عنها منذ سنوات عديدة، كما أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الزيارة، والعمل على إيجاد حلول تحث على السلام، هما الحل الرئيسي لوقف النزاع بين الطرفين.

