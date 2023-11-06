نقيب الزراعيين: 3 محاصيل بالأقصر تشكل أركان الأمن الغذائي

نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فعالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لسلسة الإنجازات غير المسبوقة عبر الدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة، ومنها التوسع في زراعة القمح بتعميم استخدام التقاوي المنتقاة وزيادة الحقول الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة في زراعة المحصول، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على التوسع في منظومة تجفيف الطماطم لأغراض التصدير إلى الخارج، وزراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية وترشيد استهلاك مياه الري لزراعات قصب السكر.

محاصيل رئيسية

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات، اليوم الإثنين، إنه تم خلال اللقاء استعراض الميزة النسبية لمحافظة الأقصر في الإنتاج الزراعي، من خلال زراعة 3 محاصيل رئيسية بالأقصر تشكل أركان الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير مثل القمح وقصب السكر وتجفيف الطماطم، بالإضافة إلى نصيب المحافظة من المشروعات القومية والنماذج الناجحة في مجال الزراعة مثل الري الحقلي الحديث والطاقة الشمسية، ونماذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة تجفيف الطماطم في إطار تعزيز سلاسل القيمة لخدمة مشروعات التصنيع الزراعي ليتم فيما بعد تصدير الطماطم مجففة لعدة دول أجنبية، أبرزها ألمانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا والإمارات العربية.

وأضاف أن منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات يحقق العديد من الفوائد الإضافية في زيادة الإنتاجية ومتوسط إنتاجية قصب السكر من الفدان لتصل إلي 60 طنا بدلا من 40 طنا حاليا، مشيرا إلي أن مزارعي القصب أشادوا بدور الحكومة في زيادة سعر توريد قصب السكر لمصانع السكر لهذا الموسم والذي سيتم كسره اعتبارا من أول يناير القادم بسعر ١٥٠٠ جنيه بدلا من 1100 جنيه العام الماضي بزيادة 400 جنيه للطن لتغطية ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة قصب السكر.

وأشار «خليفة» إلى وجود قصص نجاح ملموسة في قطاع الزراعة المصرية بمحافظة الأقصر وما تستهدفه الدولة من التوسع في تلك التجارب ونشرها في مجال زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسينها وقطاع البذور وإنتاج التقاوي وعلى النماذج والتجارب الناجحة في الزراعة ونماذج الري الحديث وزراعات القصب والأنشطة القائمة على الطاقة الشمسية للوقوف على المجهودات التي قامت بها الدولة لمحاولة التخفيف على المزارع المصري في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء إجراء حوار تفاعلي مع المهندسين الزراعيين والفلاحين ومزارعي القصب لتوعية مزارعي قصب السكر بأهمية الاستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة ان هذه المحافظة تلقي اهتماما رئاسيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلي أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول علي أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40% عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء التشاركي بمدينة الأقصر استعراض ما تم تنفيذ من مشروع محطات شتلات قصب السكر وترحيب المزارعين واستعدادهم لدخول منظومة زراعة القصب بالشتل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تساهم في تغيير خريطة زراعة القصب في محافظات الصعيد، مشيرا إلي أهمية التدخل الحكومي لدي البنك الزراعي المصري للتوجيه بتقديم قروض ميسرة وتسهيلات بنكية للحصول على الشتلات وتخفيض أسعار شتلات قصب السكر.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دعم الدولة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لتشجيغع المزارعيين علي تطوير منظومة تجفيف الطماطم في الأقصر نظرا لأنها أحد أهم المحافظات المنتجة للطماطم وتساهم في تحقيق التوازن في أسواق بيع المحصول، موضحا أن مركز إسنا يعد أهم مناطق زراعة الطماطم وتجفيفها، ويحظى مركز إسنا في محافظة الأقصر بإنتاج 30% من إنتاج مصر من الطماطم، ونجح مشروع تجفيف الطماطم في تقليل الفاقد من المحصول، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن مصر من أكبر 5 دول إنتاجا للطماطم في العالم ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في ثلاث عروات أساسية هم العروة الصيفية والعروة الشتوية والعروة النيلية، موضحا أن هذه العروات الثلاثة تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويا نصدر منهم نحو3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام معظمها من محافظة الأقصر لتحقيق أعلى عائد من العملات الصعبة.