بسبب دعمها لغزة ورفض العدوان الإسرائيلي.. أنجلينا جولي تواجه مأزق كبير

قال جون فويت، والد أنجلينا جولي، إنه يشعر "بخيبة الأمل" بعد تصريحات أنجلينا جولي ابنته بشأن الصراع الدائر في قطاع غزة وإسرائيل ورفضها العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث شاركت جولي منشورين على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي حول الصراع.

أبرز تصريحات أنجلينا جولي بشأن دعم غزة

وبحسب موقع "إنسيدر" الأمريكي، فإن أول مشاركة لها، استشهدت أنجيلينا جولي بعملها الطويل مع الأمم المتحدة لدعم اللاجئين وكتبت أن "تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق".

وأضافت أنه رغم أن "ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي"، إلا أنه "لا يمكن أن يبرر فقدان الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة".

وفي منشور لاحق، ظهر فيه صورة تظهر غارة إسرائيلية حديثة على قطاع غزة، كتبت أن غزة "تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية العالم يراقب ملايين المدنيين الفلسطينيين - أطفال ونساء وأسر - يتعرضون لعقاب جماعي".

وتابعت أنجيلينا جولي "لقط ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وتتحول اليوم إلى مقبرة جمعية".

هجوم على تصريحات أنجيلينا جولي

وشارك فويت مقطع فيديو ردًا على تصريحات أنجيلينا جولي لكل من X وانستجرام، وعلق عليه: "الحقيقة والأكاذيب".

وقال فويت وهو جالس أمام العلم الأمريكي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل الكثيرين، لا تفهم شرف الله وحقائق الله"، معلنًا تبرأه من ابنته.

وتابع: "هذا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله - الأرض المقدسة - أرض اليهود، هذه عدالة لأبناء الله في الأرض المقدسة، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرضك وشعبك، هذه حرب، لن تكون كما يعتقد اليسار - لا يمكن أن تكون مدنية الآن".

كما ندد ممثل فيلم "Midnight Cowboy" أيضًا بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر في إسرائيل، والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل 1400 شخص.

ونشأ فويت كاثوليكيًا لكنه قال في برنامج "Life ، Liberty & Levin" على قناة فوكس نيوز في عام 2018 إنه شعر أن لديه "مسؤولية حقيقية" للوقوف في وجه معاداة السامية بسبب تعرضه في طفولته للجالية اليهودية في سكارسديل، نيويورك.