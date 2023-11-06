مدير إدارة الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي: الوضع في غزة متفاقم وأصبح في غاية السوء

قالت أمينة القريعي، مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، والأمم المتحدة في حاجة إلى وصول مستمر للأشخاص المتضررين في غزة بالمساعدات المنقذة للأرواح.

الوضع متفاقم وأصبح في غاية السوء

وأضافت القريعي، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الوضع متفاقم وأصبح في غاية السوء، ولذلك الأمم المتحدة تعمل على النداء لهدنة إنسانية للوصول إلى الأشخاص المتضررين.

وتابعت: لدينا 1000 طن مساعدات غذائية، وأرسلنا 43 قافلة إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المواد الغذائية في قطاع غزة تكفي 5 أيام فقط.