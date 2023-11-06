أبرزهم أنجلينا جولى ورامى مالك.. مشاهير هوليوود يدعمون غزة

أعرب عدد من مشاهير هوليوود ونجوم العالم عن مساندتهم للمدنيين الفلسطينيين، منددين بقتل الآلاف منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبعد قصف المستشفى الأهلى المعمداني في غزة، أصدر 55 فنانا من هوليوود، وثيقة تضامن مع المدنيين والأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات في غزة، موجهين رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإيقاف الحرب بـ غزة.

ودعا فنانوا وممثلو هوليوود إلى إيقاف الحرب على غزة، خاصة أن غارات إسرائيل لا تشمل المواقع الحربية لـ حماس فقط، بل تشمل الكنائس والمدارس والمستشفيات.

وشملت قائمة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ووقف الحرب على غزة: مارك روفالو، رامي مالك، كايت بلانشيت، ريز أحمد، جيسيكا تشاستاين، أوسكار آيزاك، أندرو جارفيلد، جايسون موموا، سوزان ساراندون، كوينتا برونسون،خوان فينيكس، وغيرهم.

أنجلينا جولي.. دعم بعد صمت طويل

وبعد تزايد المجازر التي يرتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة، كسر الكثير من النجوم صمتهم أمام ما يواجهه مدنيو غزة من جرائم، وكانت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، أحدث المشاهير العالميين الذين انضموا إلى مساندة الفلسطينيين، خصوصًا بعد القصف الإسرائيلي غير المسبوق على مخيم جباليا المكتظ بالسكان، والذي أسفر عن مقتل وجرح المئات.

ونشرت جولي صورة للدمار الهائل الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، وعلقت عبر "إنستجرام": "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ نحو العقدين، وها هي تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

وأشارت إلى أن "4 في المائة من القتلى أطفال أبرياء، وأن هناك عائلات تقتل بأكملها، بينما العالم يراقب بدعم حكومات عدة. كما يتعرض ملايين المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم.

ورأت أن حرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية يتعارض مع القانون الدولي، متوقفة عند رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن من فرضه على الطرفين، لذلك فإن زعماء العالم متواطئون في الجرائم.

رامي مالك.. ينشر فيديوهات من غزة

فيما أعلن الفنان الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك تضامنه ودعمه لسكان غزة، وقام بتغيير صورة حسابه في "فيسبوك" إلى العلم الفلسطيني، ناشرًا فيديو لفلسطينية تبحث عن طفلها داخل أحد المستشفيات بعد قصف منزلهم، وعلق: "إنه ليس فيلمًا، هذا ما يعيشونه كل لحظة".

جون كيزواك.. يندد باستهداف المدنيين

وأدان الفنان الأمريكي جون كيوزاك استهداف المدنيين في القطاع، وكتب عبر حسابه في إكس: "لا يمكن قبول اللاإنسانية في أي مفهوم للحضارة. لا شيء يمكن أن يبرر الوحشية التي تفرضها إسرائيل حتى في مواجهة جنون (حماس). لقد فشل نتنياهو، بكل وضوح وبساطة. إنّ موقفه المتشدّد فاشل تمامًا وليس لديه نهاية للعبة".

من جهتها، حوّلت الفنانة الأمريكية سوزان ساراندون صفحتها بموقع "إكس" ساحة لمناقشة تطوّرات الحرب، خصوصًا عندما نشرت صورة لمساحة الأرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين بين عامي 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021.