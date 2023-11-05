الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفكر فلسطيني: حجم الدمار في غزة لا يتحمله عقل

غزة
غزة

كشف الدكتور محمد أبو سمرة، القيادي والمفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، عن تصاعد للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه لا يستغرب من تصريح الإرهابي المجرم المسئول عن التراث، بشأن إلقاء قنبلة نووية علي قطاع غزة.

وأضاف أن هذا التصريح يكشف بمنتهى الوضوح حجم بشاعة وحقارة ووحشية وإجرام وعنصرية الكيان الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة، وأن ما قاله هذا الوزير المجرم في حكومة القتل والإرهاب لم يكن له يومًا تراث أو تاريخًا أو حضارة.

وأشار إلى أن هذا الكيان سرق تاريخ وحضارة الفلسطينيين مثلما ما سرق خيرات البلاد والوطن، موضحًا أن هذا التصريح يكشف حقيقة المخطط الصهيوني الذي تدبره اسرائيل بمنهجية بقيادة هتلر العصر نتنياهو.

وتابع: "ببساطة شديدة ما ألقي على قطاع غزة أكثر من قنبلتين نوويتين، وحجم الدمار في قطاع غزة أكبر من أي وصف ومن أن يحتمله أي عقل".

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