أصحاب الشخصية القوية.. مواليد برج العقرب النسائي من مشاهير هوليوود

تزامنًا مع احتفال مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم نرصد لكم في هذا التقرير عن أشهر مشاهير هوليوود مواليد برج العقرب والصفات التي يحملها هذا البرج، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

مشاهير مواليد برج العقرب من النساء

النجمة إيما ستون

اصحاب الشخصية القويه.. مواليد برج العقرب من مشاهير هوليوود

بمناسبة أن النجمة إيما ستون من مواليد برج العقرب ومن ضمن صفاته بأنه شخص محارب وشجاع، لا يخاف ولا يتراجع إنما يتهور أحيانا ويكون الثمن غاليا، ويتميز العقرب بأنه صاحب موقف، وكأنه ولد ليكون جاهزا للتحدي، للقتال، للهجوم حينا وللدفاع حينا أخر.

النجمة جوليا روبرتس

من ضمن صفات برج العقرب يميل إلى الجلوس في أماكن مليئة بالهدوء وبعيدا عن الإضاءة، بالإضافة إلى أنها شخصية تتميز بالذكاء، وهي شخصية لطيفة للغاية، ولديها جرأة عالية، تبحث دائما امرأة برج العقرب عن الأسباب الجوهرية للمشكلة حتى تستطيع إيجاد حل مناسب لها.

النجمة كاتى بيرى

تتعرف امرأة برج العقرب على شخصيات وتضيفها إلى دائرة معارفها، وتتميز بكونها شخصية مستقلة وتستطيع مواجهة مشاكلها دون اللجوء إلى مساعدة من أحد، وتستطيع فعل ذلك، أيضا هي شخصية يعتمد عليها في القيام بأي شيء مهما كانت صعوبته فهي مسئولة إلى حد كبير.

هيلاري كلينتون

تحب سيدة العقرب الدخول في المغامرات خاصة التي يكون فيها شيء لم أفعله من قبل فيكون مختلف بالنسبة لها، تحاول دائما كشف غموض كل شيء محيط بها، لذلك فهي تكون صدقات كثيرة ومختلفة، ولكن هي لا تتمتع بالصبر وأمل بشكل سريع، وذلك قد تغير عملها كل فترة.

صفات امرأة برج العقرب في الحب