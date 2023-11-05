الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم خريشة: نشهد إبادة جماعية متلفزة فى غزة بغطاء أمريكى

غزة
غزة

أدان السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفه بالإبادة الجماعية المتلفزة التي تحظى بدعم أمريكي وصمت دولي.

وقال خريشة، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني وتدمر بنيته التحتية، مؤكدًا أنها لا تمتلك حق الدفاع عن النفس كقوة احتلال، بل الحق يعود للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال.

وطالب خريشة بوقف العدوان والتدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

السفير إبراهيم خريشة الامم المتحدة مندوب فلسطين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الإبادة الجماعية

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