المرشح الرئاسى حازم عمر يواصل تشكيل حملته الانتخابية فى المحافظات

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل تشكيل الحملة في محافظات المنوفية والقليوبية وأسيوط وسوهاج.

وتضمن تشكيل الحملة فى محافظة المنوفية، كلا من المهندس طارق الوراقي، منسق الحملة وأحمد عابد عبدالعال، مسؤول إعلامي، وبدر عبدالله حسني، مسئول قانوني.

وتضم هيئة مكتب الحملة في المحافظة كلا من أحمد عبدالعزيز الخياط، وباسم وفائي عبداللطيف، والدكتور عبدالعزيز مسعد البحيري، والحسيني محمد الحسيني، وبوسي حمدي فرحات، وياسر رمضان سليمة، وتغريب إبراهيم، وصبحي سليما، وأحمد عبدالودوود، وعادل عبدالعزيز، وأمجد عيسي.

كما ضم تشكيل محافظة القليوبية، كلا من النائب أبوسريع إمام منسق الحملة، ومحمد ناجي أبوالعينين مسؤول إعلامي، ومحمود عبدالنبي مسئول قانوني.

وتضم هيئة مكتب الحملة فى المحافظة كلا من المهندس مصطفي كامل حجر، وعبدالمنعهم عبداللطيف، ومجدي إبراهيم، ومصطفي عبدالحميد، والدكتور هاني محمد زكريا، ومحمد مجدي إبراهيم والدكورة داليا الجزار، وأمل وجيه، وهبة محمد جاد، وعبدالرحمن الشبراوي، وسارة علء، ومحمد حسيني.

وفى محافظة سوهاج، ضم تشكيل الحملة وضم، النائب ياسر الهواري، منسق الحملة، والدكتور مصطفي علم الدين مسؤول إعلامي، والدكتور صالح عمر عتمان، مسؤول قانوني.

وتضم هيئة مكتب الحملة كلا من السيد الشندويلي، وفريد عبدالورث، وإسلام محمد عباس، وخالد محمد مقلد، وأسامة جمال، وحسن خلف، وأحمد محمد فرج، والدكتورة أمل مختار بركات، وعبد الخالق نمخحمود، وأسامة أحمد، ومحجمد محمود، وعصمت أحمد دهيس.

وفى محافظة أسيوط، تم اختيار السيد عبدالصبور منسق الحملة، ومعبد الله تمام، مسؤول إعلامي، وعلاء الدين هاشم، مسؤول قانوني.

وتضم هيئة مكتب الحملة، ماهر عطية، وعبد الرحمن شحات، ونيفين سعيد، وأحمد حسن مهران، وأحمد عماهر، وبهجت محمد فرغلي، وهويده شافعي، وسحر جمال توفيق، وإيهاب فوزي، ومحمد حسين، ومروان أبو حشيش، وباسم صلاح الدين.