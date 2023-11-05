تشكيل الحملة الانتخابية لحازم عمر بمحافظة القاهرة

أعلنت حملة المهندس حازم عمر المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس حزب الشعب الجمهوري عن التشكيل الرسمي للحملة بمحافظة القاهرة.

واختارت الحملة خالد الباشا منسق الحملة بالمحافظة، ومحمد بهنس المسئول الإعلامي للحملة بالمحافظة، وفرج عبدالمقصود المسئول القانوني للحملة بالمحافظة.

تتكون هيئة مكتب الحملة بالقاهرة من كل من “عصام الخولي ونبيل شنودة ومنصور رضوان وشريف عبدالرازق ومحمد عبدالحميد وعبدالفتاح عبدالرازق وتامر عنتر وداليا جابر ومحمد عبدالستار ومختار طلعت ومحمد السيد عبدالستار وفرج عبدالرازق”.

دعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة

كان المهندس حازم عمر قد أعلن في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام عن ملامح برنامجه الانتخابي والذي يتكون من عدة أهداف منها دعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.

كما التقى المرشح الرئاسي خلال الأيام الماضية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير الإيطالى بالقاهرة ووفد من كتلة الحوار لعرض برنامجه الانتخابي.

وتواصل حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ تحركاتها فى مختلف محافظات الجمهورية، بداية من حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إلى جانب حملات كل من حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى»، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، استعدادًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية بشكل رسمى يوم ٩ نوفمبر الجاري، طبقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.