الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تندد بأعمال الاعتداءات الوحشية على المدنيين في غزة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

أصدرت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، بيانا بتعليق أنشطتها يومي ١٨ ،١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، موضحة أن ذلك يأتي للتنديد بأعمال الاعتداء الوحشية على المدنيين في غزة والتي بلغت أقصاها باستهداف  مستشفى المعمداني الأهلي بما يخالف القوانين والأعراف الدولية الإنسانية والأخلاقية، وحدادا على أرواح الضحايا من جراء هذه الاعتداءات.

 

وكان حازم عمر، قد حذر في وقت سابق من التمادي في الاعتداءات غير المسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية بالعنف المفرط، مشيرا إلى التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.

وكان حازم عمر، أعلن خلال مؤتمر صحفي للحملة، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبا سلطة الاحتلال بضبط النفس والتخلي عن سياسات العقاب الجماعي التي تتخذ ضد المدنيين العزل فى القطاع.

لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير 


وطالب في كلمته المؤسسات الدولية بأن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال خطوات جادة تجعل إسرائيل توقف الاعتداء على الفلسطينيين، معربا عن رفضه لسياسات الدول التي تتبنى التصورات الإسرائيلية التي تروج لتهجير الفلسطينيين فى تحرك يهدف إلى إفراغ فلسطين من شعبها.

وأكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير وأن محاولات لتصفية القضية على حساب دول الجوار غير مقبولة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الاعتداءات وتدفق المساعدات وإعادة إحياء العملية السلمية وتحقيق السلام العادل.

المرشح الرئاسي حزب الشعب الجمهوري الاعتداء الوحشية مستشفى المعمداني القضية الفلسطينية العقاب الجماعي

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