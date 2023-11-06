لو فاتك التريند| الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة بها 10 آلاف شهيد..واجتماع عاجل لبحث أزمة المستبعدين من الـ"30 ألف معلم"

تنوعت أخبار التريند اليوم، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، وفنية، ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة بها 10000 شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى

كشف علي ضميدي، منسق الهلال الأحمر الفلسطيني، الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

للمزيد اضغط هنا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختطف أكثر من مليونى مواطن كرهائن فى غزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقّى له من مصداقية بشأن تحمل مسئولياته.

للمزيد اضغط هنا

بويول يوجه نصيحة لـ فينسيوس جونيور.. ويتحدث عن تورط برشلونة بقضية "نيجريرا"

وجه كارلوس بويول، قائد فريق برشلونة السابق، نصيحة للبرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

للمزيد اضغط هنا

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعلمين المستبعدين من مسابقة الـ(30) ألف معلم.

للمزيد اضغط هنا

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

كشف مصدر داخل أروقة النادي الأهلي النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، بشأن التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، بعد قرار مجلس الأبيض عرض اللاعب والثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري للبيع؛ بسبب ما بدر منهم في معسكر الفريق قبل لقاء زد في الدوري.

للمزيد اضغط هنا

يعرض 18 نوفمبر.. طارق رفعت يضع اللمسات النهائية على" وبقينا اتنين"

​​​​​أوشك صناع مسلسل وبقينا اتنين على الانتهاء من تصويره حيث يعكف المخرج طارق رفعت حاليا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى ليكون العمل جاهزا للعرض.

للمزيد اضغط هنا

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير دوره في فيلم "ولاد رزق" خلال أيام

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لبدء تصوير أول مشاهد في الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "ولاد رزق" مطلع الأسبوع المقبل. وسيسافر أحمد الفيشاوي إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل للانضمام إلى أبطال الفيلم الذين بدأوا تصويره الأسبوع الماضي.

للمزيد اضغط هنا