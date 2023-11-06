الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة بها 10000 شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى

كشف علي ضميدي، منسق الهلال الأحمر الفلسطيني، الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة تعطلت بسبب القصف المتواصل

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي غير قادر على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن المستشفيات في غزة تعطلت وسيارات الإسعاف تعطلت بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، بالإضافة أن غزة بها أكثر من 10 آلاف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى.

وتابع "ضميدي" أن الهلال الأحمر الفلسطيني ينسق مع الصليب الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ولكن لا يتم إيصال المساعدات بشكل كافي لقطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض من أجل إبادة أهل غزة.