يعرض 18 نوفمبر.. طارق رفعت يضع اللمسات النهائية على" وبقينا اتنين"

​​​​​أوشك صناع مسلسل وبقينا اتنين على الانتهاء من تصويره حيث يعكف المخرج طارق رفعت حاليا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى ليكون العمل جاهزا للعرض.

وعلى قدم وساق يحاول المخرج طارق رفعت إنجاز ما تبقى من مشاهده لرفع شعار فركش.

و ينضم مسلسل وبقينا اتنين لقائمة موسم دراما شتاء 2023 والذي حقق نجاحا كبيرا.

وعلمت الدستور من مصدر داخل العمل أن مسلسل "وبقينا اتنين" من المقرر عرضه على الشاشة بدءًا من السبت 18 نوفمبر على ON ، ON drama ، Watchit عقب انتهاء حكاية روحي فيك من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.



تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين

المسلسل مكون من 20 حلقة، وينتمي للدراما الإجتماعية النفسية في شكل لايت كوميدي، حيث يناقش ما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين كان يحمل في البداية اسم قائمة الأماني وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، تامر فرج، عمرو وهبة، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، مروة عبدالمنعم، عزت زين، نانسي هلال و تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.

مسلسلات موسم شتاء 2023

يذكر أن موسم دراما شتاء 2023 يشهد عرض أكثر من عمل درامي متميز من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى لتقديم موسم درامي قوي للجمهور المصري والعربي، وشهدت الفترة الماضية عرض حكاية "الفريدو" و"ما تيجي نشوف" وحماية عيشها بفرحة ويعرض حاليا حكاية روحي فيك من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما يعرض حاليًا مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع و مسلسل ورق التوت لشريف سلامة و أسماء جلال.