الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاطئ سيد درويش بالإسكندرية يستقبل معسكر تدريب منتخب كرة القدم الشاطئية

كرة القدم الشاطئية
كرة القدم الشاطئية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية،

 

التأهل لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية
 

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته وفخره بتأهل منتخبنا الوطني المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية؛ والتي ستُقام بالإمارات في شهر فبراير القادم، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدأ أمس ومن المقرر له أن يستمر حتى 11نوفمبر الجاري بشاطئ سيد درويش المجاني بحي الجمرك، لافتًا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور التدريب وتشجيع المنتخب المصرى.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والمُقامة فى الإمارات فى شهر فبراير المقبل وستلعب مصر ضمن المجموعة الأولى.

 

شواطئ الإسكندرية تستقبل المباريات المحلية والدولية 

وكان قد استضاف شاطئ إسحاق حلمي، يوليو الماضي مباريات  دوري كرة القدم الشاطئية،  حيث وجه المحافظ؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة، وتؤكد المحافظة أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

 أعرب رئيس الإدارة المركزية، عن اعتزازه باختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم (الشاطئية) لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة  الفاعلية الرياضية عليها، كما أنه مرحب بالفرق المشاركة ومشجعيهم، ودعا الجمهور السكندري بالمشاركة وتشجيع الفرق متمنيا التوفيق للمشاركين.

وأكد عبد الرازق، أن شواطئ الإسكندرية ترحب بإقامة أي فعاليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

محافظ الإسكندرية الفاعليات والأنشطة الرياضية كرة القدم الشاطئية المنتخب المصري شاطئ سيد درويش المجاني

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