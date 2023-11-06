الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مصطفى الفقي: الأزهر ملاذ للأمة وحصنها إذا اشتدت الأمور

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي،  المفكر السياسي، إن الأزهر ملاذ للأمة وحصنها الذي إذا اشتدت الأمور، ونحن في مناسبة يجب أن نستخلص منها العبر.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الأزهر حول القضية الفلسطينية، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن إسرائيل كشفت عن وجهها الدموي القبيح، وكل ما تقوم به يعود إلى الاحتلال، مستشهدا بحديث الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما حدث في السابع من أكتوبر هو نتيجة لما تقوم به إسرائيل من هدم البيوت وقتل الأطفال والنساء في فلسطين.

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وأشار إلى أن الرئيس الراحل مبارك أعرب عن إعجابه الشديد بصلابة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيح الأزهر الأسبق، مضيفًا:"أوفدني مبارك ذات مرة للشيخ جاد الحق لإقناعه بالتراجع عن بيان أصدره الأزهر لأنه سيسبب مشكلات لمصر مع بعض الدول، إلا أن الشيخ جاد أخبرني أن الأزهر إذا أخذ خطوة لا يتراجع".

وأكد مصطفى الفقي أن ما يحدث في غزة هي حرب خفية مستترة على الإسلام الذي يقوم على الفطرة، مشيرًا إلى أن هناك دولا كانت الفترة الماضية تدعم القضية الفلسطينية، وتحول موقفها حاليا إلى دعم الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن وقفة شيخ الأزهر مع الفلسطينيين جادة وصلبة ومؤثرة، يتضح ذلك من خلال الدعم الذي يقدمه من بيانات أو دعم، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل شهداء الأمة، وأن تزول الغمة، وأن تنهض الأمة.

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي الأزهر القضية الفلسطينية هدم البيوت قتل الأطفال الشيخ جاد الحق

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