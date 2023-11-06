الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ المناخ: مصر لديها استراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر

المناخ الأخضر
المناخ الأخضر

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن مصر لديها سياسية واستراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر بشكل تدريجي والبقاء على  التنمية المستدامة للمواطنين في ظل وجود الثروات الطبيعية الموجودة لدينا.

وأوضح علي قطب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات وتخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا خلال فترو زمنية معينة  وإنشاء مصنع للإنتاج الهيدروجين وزيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر. 

 وأضاف أستاذ المناخ، أن مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة وهناك تحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، كما تتجه مصر نحو إنتاج الأتوبيسات المستخدمة للكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري.

إشادة باستراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050

وتابع أستاذ المناخ، أن مصر تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية "، مضيفا: "على دول أوروبا المشاركة في تمويل مشوروعات التحول الأخضر.

أستاذ المناخ المناخ الأخضر الثروات الطبيعية الطاقة الشمسية تخفيض الانبعاثات الكربونية الهيدروجين الاخضر

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