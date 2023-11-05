الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: مشروع قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة يساعد فى التنمية

مشروع قرى آمنة
مشروع قرى آمنة

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة  تستهدف وصول التنمية إلى كل محافظات مصر، وبالأخص المحافظات الحدودية مثل محافظة الوادي الجديد، كما تسعى إلى انتقال التنمية لكل أنحاء مصر بما فيها القرى، رفع التمكين الاقتصادي لأهالي المنطقة. 

وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية  إكسترا نيوز، أن الدولة تقوم بهذه المشاريع في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مشروع "قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة" يساعد في التنمية، وجاء وفق تقدير الدولة للاحتياجات الخاصة بكل محافظة، نظرًا لأن الوادي الجديد  من الصعب زراعة الخضروات والفاكهة به، فتم استخدام التكنولوجيا الزراعية عن طريق الصوب وتقليص استخدام المياه وتوفيرها.

تفاصيل مشروع قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة

وأوضح  الخبير الاقتصادي، أن الحكومة أسست منظومة متكاملة اقتصادية، تساعد على توفير فرص العمل في هذه المناطق، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي في تلك المحافظة، حيث يتم توظيف العمالة في المشاريع وجذب المستثمرين.

 

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