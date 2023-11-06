دورة تدريبية لباحثى القومى للمياه حول الأخطاء البرمجية وتحليل البيانات الهندسية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، التى تستهدف رفع كفاءة الباحثين في مختلف التخصصات المتعلقة بالموارد المائية، وأيضًا البرمجة والاكسل وتدوين البيانات الرقمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع قدرات المهندسين والعاملين المعرفية والمهنية في ظل التحول الرقمى وميكنة الخدمات.

فى هذا الإطار، افتتحت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان Advance Excel level 2..Visual Basic Applications، وهى المعارف البصرية للتطبيقات، وذلك حتى 9 نوفمبر الجارى عبر تطبيق Zoom.

تحرير رموز الماكرو لإتمام المهام المتكررة وتحليل البيانات

كما أوضح المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم مشاركة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، ومهندسي الوزارة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة في الدورة التدريبية، مشيرًا إلى إنها تتناول عدة أهداف ومحاور منها التعرف على قائمة المطور وواجهة محرر أكواد Excel، وأيضًا التعرف على كيفية إنشاء الوحدات والإجراءات والإجراءات الفرعية والوظائف ونماذج المستخدم وتحرير رموز الماكرو لإتمام المهام المتكررة وتحليل البيانات الهندسية.

كما تتناول الدورة التدريبية، تعريف الباحثين بآليات تخزين وحدات الماكرو في الأزرار وتقديم رموزVBA الأساسية مع الأمثلة، ومعالجة أخطاء التعليمات البرمجية وتقديم المتغيرات والأنواع.

وأيضا تعلم كيفية التنقل في مصنف باستخدام الإزاحات وأسماء النطاقات والمتغيرات.

وكذلك، تتناول الدورة التدريبية، كيفية تحليل البيانات باستخدام بنيات التكرار، وأمثلة لإنشاء تطبيقات ونماذج هندسية متخصصة.

دورة تدريبية

وأشار المركز القومي لبحوث المياه، إلى أنه يمكن المشاركة والحصول على مزيد من الاستفسارات يمكن مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه على البريد الإلكتروني:

[email protected]، [email protected]

أو من خلال رقم الواتس آب..

01018889761

وأيضا إمكانية تحميل

WSES Mobile Application

للأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=wses.appipg

وأكد المركز، أن الدورة التدريبية تستهدف زيادة قدرات المتدربين وتنمية وبناء المهارات الفنية والإدارية، وذلك لكل الكوادر العاملة بقطاع المياه سواء فى المركز أو قطاعات وأجهزة الوزارة المختلفة.