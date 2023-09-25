"الرى": دورة تدريبية حول مشروع المعرفة المائية لـ30 متدربًا مصريًا وإفريقيًا

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للباحثين المصريين ومن عدة دول عربية وإفريقية، وذلك بهدف رفع قدراتهم العلمية والمهنية، من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها مشروع المعرفة المائية.

رفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية

كما يستهدف مشروع المعرفة المائية، زيادة قدرات المتدربين وتنمية وبناء المهارات الفنية والإدارية، وذلك لكل الكوادر العاملة بقطاع المياه سواء فى مصر أو الدول الإفريقية، وأيضًا تطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة.

فى الإطار ذاته، افتتح الدكتور طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية “Conflict Management over Shared Water"، والتى تستهدف 14 متدربا مصرياً من وزارة الري وعدد من الوزارات المعنية بالإضافة لعدد 16 متدربا إفريقيا من دول "مدغشقر- زيمبابوي - إفريقيا الوسطى - ناميبيا - جنوب إفريقيا - ساحل العاج - اسواتيني - سيراليون - تشاد - كينيا - أوغندا - موزمبيق".

تطبيق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه

وأوضح الدكتور طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، أن فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة بالمقر الرئيسى للمركز تستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى تطبيق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة بهدف تنمية القدرات والمهارات اللازمة المرتبطة بقطاع المياه.

إضافة إلى ذلك، أكد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، أهمية موضوع البرنامج التدريبى، وأيضا حث المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتبادل الخبرات المصرية والإفريقية في مجال تطوير آليات تنمية الموارد المائية وكيفية إدارتها، وتحسين جودة التدريب المقدمة.