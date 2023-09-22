وزير الرى: 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه لمتدربين من 5 وزارات

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، تقريراً من المهندس طارق رئيس مركز التدريب الإقليميى للموارد المائية والري لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية water knowledge" .

وصرح وزير الري أنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 23 متدربا إفريقيا و55 متدربا مصريا وذلك خلال الفترة من 2 مايو إلى 13 أغسطس 2023، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة 15 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من11 إلى 21 يونيو 2023 .

هذا وسيتم قريباً عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة 20 متدربا إفريقيا، و15 متدربا مصريا خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2023، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه والمناخ" بمشاركة 20 متدربا إفريقيا خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة 20 متدربا إفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 25 يناير 2024.

استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري”

كما استعرض الدكتور سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع ، فقد تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدربا بشكل فعلي، و875 متدربا عن بعد .

وقد تم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم 4 يونيو إلى 13 يوليو 2023 بمشاركة 40 متدربا، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من 4 يوليو إلى 2 أغسطس 2023 لمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدربا، كما انعقدت دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 أكتوبر 2023 بمشاركة 33 متدربا .

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصري، و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.